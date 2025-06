La Regione Sardegna partecipa al Summer Francy Food di New York

CAGLIARI (ITALPRESS) – “La Sardegna, ancora una volta, non farà mancare la propria presenza nell’importantissimo appuntamento di promozione e valorizzazione delle proprie eccellenze agroalimentari”. Così l’assessore dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, commenta la partecipazione della Regione Sardegna alla 69^ edizione del Summer Fancy Food che si svolgerà al Javits convention center di New York dal 29 giugno al 1° luglio.

“L’Isola della qualità” è lo slogan scelto per la partecipazione alla manifestazione internazionale, leader per i settori del food and beverage negli Stati Uniti. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e organizzata da Laore Sardegna, con il coinvolgimento della collettiva composta da dieci aziende sarde. Negli spazi fieristici dedicati, operatori, buyer e giornalisti statunitensi e internazionali potranno esplorare l’offerta agroalimentare e vitivinicola proposta dalla collettiva Sardegna: formaggi, oli extravergini d’oliva, carni, vini e liquori e prodotti da forno.

“In questo caso – continua l’assessore Satta – la Summer Fancy Food, manifestazione internazionale leader per il food and beverage negli Stati Uniti, si rivolge a professionisti e buyer del settore creando la concreta possibilità di chiudere accordi commerciali importanti per le nostre aziende e per il settore produttivo”.

