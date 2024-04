ROMA (ITALPRESS) – L’Amministrazione regionale si costituirà parte civile nel procedimento penale relativo alla invasione arbitraria e all’occupazione abusiva degli immobili di proprietà dell’Arca Puglia – Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare avvenuta a Bari nell’anno 2019. Evidenzia il presidente, Michele Emiliano: “l’Amministrazione si costituisce al fianco della sua Agenzia, ARCA Puglia, a tutela del territorio e delle fasce più deboli della popolazione regionale”. Le indagini sono partite da una specifica denuncia di Arca Puglia Centrale in ragione della occupazione abusiva – nel Quartiere San Paolo di Bari – perpetrata da ben 34 diversi soggetti (oggi imputati) su 20 Sale Condominiali, di altrettante palazzine ARCA, al fine di trasformarle in vere e proprie abitazioni.

Il processo sarà chiamato dinanzi al Tribunale di Bari, II Sezione, in composizione monocratica all’udienza di domani 4 aprile, alle ore 16, e la costituzione di parte civile è finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’Ente Regionale per effetto delle condotte contestate. Il presidente Emiliano sarà presente personalmente all’udienza.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).