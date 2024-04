ROMA (ITALPRESS) – Tra le misure approvate c’è la “perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno d’Italia. Si individua la possibilità di aumentare la percentuale del fondo pluriennale di investimenti dal 34% al 40%. Lo facciamo con una previsione di monitoraggio molto più specifica ed efficiente”. Lo ha detto Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di Coesione e il Pnrr, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, che ha approvato il dl Coesione.

“Questo provvedimento parla anche, per alcune misure specifiche, ad altre aree del paese”, ha aggiunto. Per Fitto “il decreto ha un impatto molto importante, riguarda in modo specifico il Sud Italia per la quasi totalità delle misure, perché questi programmi e queste risorse giungono all’Italia per le condizioni di diseguaglianza, disagio e differenza territoriale. L’obiettivo non è solamente spendere – ha spiegato – ma finalizzare la qualità della spesa, cioè di spendere finalmente bene queste risorse con interventi che non siano una tantum di carattere generico e che vengano associati sempre più alla spesa corrente” ma che “comincino a rappresentare in modo serio e concreto investimenti strutturali”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).