RIMINI (ITALPRESS) – Concluso l’Europeo maschile, la Fiera di Rimini cambia veste e attrezzatura per accogliere le protagoniste del 35° Europeo di artistica femminile. Il programma di gara si aprirà giovedì 2 maggio con le qualificazioni senior. E, proprio oggi pomeriggio, mentre le junior prendevano confidenza con gli attrezzi in allenamento, le grandi hanno testato dal vivo il campo gara nella prova podio. Le agenti delle Fiamme Oro Alice D’Amato, Asia D’Amato, Manila Esposito ed Elisa Iorio, insieme alla Brixiana Angela Andreoli, sono partite alla trave nel giro di prova, dopo l’Ucraina, accompagnate dagli allenatori Marco Campodonico e Monica Bergamelli, sotto lo sguardo attento del direttore tecnico nazionale Enrico Casella: “La prova podio è andata molto bene su tutti e quattro gli attrezzi – ha spiegato il DTN della femminile – Sono molto concentrate e hanno preso confidenza con gli attrezzi di gara. Hanno lavorato bene sia qui sia in allenamento. Adesso l’importante è che rimangano serene e che facciano quello che sanno fare”. L’Italia si presenta a questo Europeo da vice campione in carica: la formazione che ad Antalya 2023 vinse la medaglia d’argento, dietro alla Gran Bretagna, era la medesima, con l’eccezione di Giorgia Villa al posto di Elisa Iorio. La formula di gara è sempre la stessa, con il 5-4-3. Ossia, per ciascuno dei quattro attrezzi saliranno quattro ginnaste con la possibilità di scartare il punteggio peggiore. I migliori tre di ogni attrezzo, quindi, verranno sommati per ottenere il totale di squadra. Nessuna azzurra effettuerà il secondo salto sulla rincorsa dei 25 metri: Alice e Asia D’Amato effettueranno entrambe uno Yurchenko con due avvitamenti, uno e mezzo Manila Esposito e Angela Andreoli per finire con Elisa Iorio che eseguirà un altro Yurchenko ma con un solo avvitamento. Coach Casella, dopo il podium training odierno, ha sciolto le riserve sulla formazione che vedremo giovedì sul field of play verde e viola riminese. Lo schema di gioco dell’ItalGAF prevede le gemelle genovesi e Manila, numero due alla trave del Vecchio Continente, girare su tutti e quattro gli attrezzi per la qualifica all around, Angela gareggerà a trave, corpo libero e volteggio mentre Elisa salirà sulle parallele asimmetriche e andranno in cerca del pass per le rispettive final eight. Trave: Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli. Corpo libero: Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli. Volteggio: Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli. Parallele asimmetriche: Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio. Al termine della giornata di qualifiche ci sarà già l’assegnazione del titolo all around individuale con la proclamazione della numero uno del concorso generale europeo. Domani sarà il turno delle junior sulle pedane targate Spieth nei padiglioni del quartiere fieristico. Dalle 12.30 l’Italbaby formata da Benedetta Gava, Emma Puato (Artistica ’81 Trieste), Emma Fioravanti (Forza e Coraggio Milano), Giulia Perotti e Artemisia Iorfino (Ginnastica Libertas Vercelli) prenderanno confidenza con l’attrezzatura, affiancati dai tecnici Tiziana Di Pilato, Diego Pecar ed Enrico Pozzo.

– Foto Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

