COSENZA (ITALPRESS) – Edizioni Proposta Sud srl a socio unico, editore de il Quotidiano del Sud, comunica che da oggi Stefano Regolini è il nuovo direttore dell’edizione L’Altravoce dell’Italia.

Stefano Regolini ha iniziato la professione nell’ 86 a La Notte di Milano, per approdare nell’89 al Giornale di Montanelli, che poi ha seguito a La Voce. Ha poi lavorato alla Provincia di Cremona, Libertà di Piacenza e Gazzetta di Parma. Nel 2000 al Messaggero come caporedattore centrale. Poi al Gazzettino come vicedirettore, con ritorno al Messaggero nel 2014, sempre come vicedirettore. Dal 2019 è stato vicedirettore con Roberto Napoletano con il quale ha contribuito fin dall’inizio alla nascita del Quotidiano del Sud- L’altravoce dell’Italia. Nel suo nuovo incarico Regolini sarà affiancato da Antonio Troise che ricoprirà il ruolo di vicedirettore.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]