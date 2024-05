HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Sono 10 le azzurre del ct Stefano Cerioni che si sono qualificate per il tabellone principale da 64 della Coppa del Mondo di fioretto femminile ad Hong Kong. Già ammesse, per diritto di ranking, Alice Volpi, Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo e Francesco Palumbo. Si sono aggiunte dopo un’ottima fase a gironi Camilla Mancini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Si è chiusa nel match decisivo per la qualificazione la prova di Giulia Amore, stop nel tabellone da 128 per Carlotta Ferrari.

Scatta anche la fase preliminare del fioretto maschile. Già qualificati per ranking Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi. In pedana per staccare un “pass” per la giornata di venerdì Edoardo Luperi, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Tommaso Martini, Alessio Di Tommaso e Federico Pistorio.

– foto ufficio stampa Federscherma -ù

(ITALPRESS).

