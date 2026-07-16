Regione Puglia e Guardia Costiera insieme per rafforzare la tutela del mare

BARI (ITALPRESS) – La Regione Puglia e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera rafforzano la sinergia istituzionale per la tutela del mare e della costa, la sicurezza delle attività marittime, la salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile dell’economia blu. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto oggi dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Pil. Sergio Liardo. L’accordo, di durata triennale, consolida una collaborazione già avviata negli anni e definisce un quadro operativo condiviso per affrontare in maniera sempre più efficace le sfide che riguardano il patrimonio costiero pugliese.

La Puglia, con i suoi oltre 900 chilometri di costa e 69 comuni costieri, riconosce nel mare uno degli elementi identitari, ambientali ed economici più importanti del territorio. Attraverso il protocollo saranno rafforzate le attività di vigilanza e controllo lungo il litorale, la tutela del demanio marittimo e dell’ambiente costiero, il monitoraggio delle dinamiche del mare, la sicurezza della navigazione e della balneazione, la valorizzazione della pesca e dell’acquacoltura, la promozione dell’economia blu sostenibile e delle attività di educazione ambientale e cultura del mare. L’intesa prevede inoltre la definizione di specifici accordi attuativi, elaborati da un gruppo di lavoro congiunto tra Regione e Direzione Marittima, per sviluppare interventi concreti anche sul fronte del potenziamento logistico e infrastrutturale dei presidi territoriali della Guardia Costiera presenti in Puglia, con l’obiettivo di renderli ancora più efficienti nel garantire sicurezza, tutela dell’ambiente e servizi ai cittadini.

Il protocollo valorizza inoltre il percorso avviato dalla Regione Puglia nella promozione della cultura del mare, prevedendo iniziative comuni dedicate alla Giornata del Mare e alla Giornata regionale della Costa, istituita dalla Regione Puglia con la legge regionale n. 15 del 2024, per sensibilizzare cittadini e nuove generazioni sul valore ambientale, culturale ed economico della fascia costiera.

Il presidente Antonio Decaro, a margine della sottoscrizione, ha inoltre rilanciato la proposta di istituire una Giornata nazionale della Costa, affinché il valore del litorale italiano trovi un momento dedicato di riflessione, tutela e promozione, sul modello dell’iniziativa già introdotta dalla Regione Puglia, prima in Italia a dotarsi di una ricorrenza dedicata esclusivamente alla costa.

“Sono particolarmente orgoglioso della sottoscrizione di questo protocollo – dichiara il presidente Decaro – che rafforza e consolida un rapporto antico della nostra Regione con la Guardia Costiera. Quando pensiamo alla Guardia Costiera immaginiamo giustamente i salvataggi in mare e le operazioni di ricerca e soccorso, ma c’è anche un lavoro quotidiano prezioso fatto di sicurezza della navigazione, tutela della legalità, difesa delle nostre marinerie, del demanio marittimo e dell’ambiente costiero. In una regione con oltre 900 chilometri di costa questo lavoro è essenziale. Con questo protocollo rafforziamo la collaborazione nella vigilanza, nella sorveglianza e nella protezione del mare, che non è un bene immutabile ma una risorsa viva, che cambia anche per effetto dei cambiamenti climatici. Per questo è fondamentale diffondere una sempre maggiore cultura del mare e della costa, patrimonio che appartiene a tutti e sul quale si fondano l’identità, la storia e una parte importante dell’economia della nostra regione”.

– foto ufficio stampa Regione Puglia –

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