ROMA (ITALPRESS) – Via libera all’unanimità in Senato al ddl “Liberi di scegliere” sulla protezione e l’assistenza ai minorenni e agli adulti di riferimento in contesti di criminalità organizzata. Il provvedimento, a prima firma della presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, era già stato approvato dalla Camera in prima lettura, quindi diventa legge.

MELONI: “‘LIBERI DI SCEGLIERE’ È TASSELLO FONDAMENTALE LEGISLAZIONE ANTIMAFIA”

“L’approvazione all’unanimità in Parlamento della legge che consente di allontanare donne e bambini dalle famiglie mafiose rappresenta un tassello fondamentale per innovare la legislazione antimafia costruita da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e per renderla sempre più solida ed efficace”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l’approvazione definitiva del ddl “Liberi di scegliere”. “La legge introduce un nuovo strumento di prevenzione, che si va ad aggiungere a quanto già previsto a livello normativo e operativo sul fronte della repressione e della collaborazione. Lo Stato offrirà un’alternativa di libertà a chi nasce in una famiglia mafiosa ma non vuole crescere e diventare mafioso. Bambini, ragazzi e donne avranno l’opportunità di scegliere la propria strada e lo Stato garantirà loro la protezione necessaria per costruirsi altrove una vita libera, onesta e sicura“, spiega. “Voglio ringraziare il Presidente Colosimo, la Commissione Antimafia e tutti coloro che hanno promosso quest’iniziativa e che l’hanno portata avanti con costanza e determinazione. Con questa legge, alla vigilia del trentaquattresimo anniversario della strage di via D’Amelio, rinnoviamo ancora una volta il nostro impegno per onorare con i fatti la memoria di chi ha sacrificato ogni cosa per liberare l’Italia dal cancro mafioso”, conclude Meloni.

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