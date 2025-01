GENOVA (ITALPRESS) – “Contro la violenza, sempre”, questo lo slogan che campeggerà su segnaposti e altro materiale che verrà distribuito su tutti i treni regionali della Liguria e sul totem, inaugurato oggi, nel piazzale di fronte alla stazione ferroviaria di Genova Brignole. Un’iniziativa organizzata dalle associazioni dei consumatori e dei lavoratori dei trasporti, con la collaborazione di Regione Liguria, per esprimersi in maniera decisa e sensibilizzare contro ogni forma di violenza.

Oggi la presentazione ufficiale a cui hanno partecipato l’assessore ai Trasporti Marco Scajola e l’assessore alla Tutela dei Consumatori Simona Ferro, insieme ai rappresentanti delle suddette associazioni.

“I recenti fatti di cronaca legati al mondo del lavoro ferroviario non possono e non devono passare sottotraccia. Come Regione Liguria abbiamo voluto dare il nostro totale appoggio a questa iniziativa contro la violenza, supportando con forza le associazioni dei consumatori e dei lavoratori dei trasporti – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Vogliamo parlare con un’unica voce che tuteli chi viaggia e chi lavora sui treni. Oltre al fondamentale lavoro delle forze dell’ordine ritengo servano più rispetto e meno tolleranza per chi si rende protagonista di episodi di violenza. Stiamo lavorando, sempre in collaborazione con le associazioni dei consumatori, sull’organizzazione di un’attività condivisa nelle scuole per far conoscere agli studenti chi opera quotidianamente sui treni e insegnare loro la cultura del rispetto fin dalla più tenera età”.

“E’ ora di dire basta a ogni manifestazione di violenza sui treni – aggiunge l’assessore Ferro -. Gli spostamenti ferroviari sono tra i più comuni nella nostra Regione e i cittadini liguri, così come i lavoratori del settore, devono sentirsi sempre al sicuro. La sicurezza è un diritto di tutti e oggi lo ribadiamo grazie a questa iniziativa che testimonia ancora una volta l’impegno civile e sociale delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, in sinergia con le rappresentanze dei lavoratori dei trasporti. A loro va il mio ringraziamento per il prezioso operato, fiduciosa che anche in futuro sapremo dare vita, insieme, a nuovi progetti e attività a beneficio della collettività”. “Contro la violenza sui treni, sui mezzi di trasporto, ovunque non bastano le misure di ordine pubblico – conclude il presidente di Assoutenti Liguria Furio Truzzi in rappresentanza delle associazioni dei consumatori -. Serve la condanna morale e forte di tutti, dei viaggiatori, dei pendolari, della società, ma serve anche una forte campagna educativa in particolare tra i giovani per questo ringraziamo la Regione Liguria, gli assessori Scajola e Ferro che si sono decisamente schierati al fianco dei consumatori e dei lavoratori”.

