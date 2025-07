La Regione Calabria sostiene i comuni costieri per la promozione dei prodotti della pesca

CATANZARO (ITALPRESS) – È stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione dedicata al dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, il bando attuativo dell’Obiettivo Specifico 2.2 – Azione 4, Operazioni 15 e 16 del PN Feampa 2021-2027, denominato “Azzurro di Calabria 2025”, relativo all’annualità 2025. Il bando prevede una dotazione finanziaria complessiva di 600.000 euro, con un contributo pubblico massimo pari al 50% della spesa ammissibile. Ciascun soggetto beneficiario potrà richiedere un contributo per spese fino a 150.000 euro.

“Sostenere l’economia blu in Calabria significa rafforzare l’identità dei nostri territori costieri, valorizzando le produzioni ittiche locali e promuovendo la cultura del mare come risorsa economica e ambientale – ha dichiarato l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo -. Con ‘Azzurro di Calabria 2025’ vogliamo offrire ai Comuni uno strumento concreto per investire in promozione, innovazione e consapevolezza contribuendo così alla crescita sostenibile del settore”.

Possono presentare istanza esclusivamente i Comuni costieri della Regione Calabria costituiti in forma associata, ai sensi dell’articolo 30 del TUEL. Le proposte dovranno riguardare attività finalizzate alla valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili.

Sono ammesse, tra le altre, la partecipazione a eventi nazionali e internazionali, la realizzazione di laboratori didattici e percorsi di sensibilizzazione, l’organizzazione di incontri B2B e B2C, la progettazione di campagne di comunicazione integrata, attività editoriali, formative e di marketing mirate a rafforzare l’immagine e la qualità del comparto ittico calabrese.

