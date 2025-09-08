Regionali Toscana, Tomasi “Al fianco di chi si oppone con fierezza”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Questa mattina alla celebrazione per la Liberazione di Pistoia dal nazifascismo, 81 anni fa, ho ricordato come la nostra città “si oppose alla prepotenza degli occupanti nazifascisti con fierezza e atteggiamento di sfida”, motivazione che è valsa a Pistoia la Medaglia d’argento al valore militare. Poi mi sono rivolto idealmente a chi si sacrificò per la libertà di tutti e ho letto alcuni titoli di giornale: “800 droni e 13 missili su Kiev questa notte”, “Raid su tende e scuole a Gaza”. Per non dire dei conflitti nel mondo di cui non si parla. Ma ho voluto riflettere anche sulla società di oggi leggendo un altro titolo: “Nuovo suicidio in cella. Sessanta morti in nove mesi”. Allora, non so se la nostra comunità può fare qualcosa. Di sicuro non può essere testimone silente. Ognuno con la propria sensibilità, deve sentirsi coinvolto”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Pistoia e candidato per il centrodestra alle prossime elezioni regionali in Toscana, Alessandro Tomasi. “Come sindaco, ma soprattutto come cittadino, sarò al fianco di chi si oppone a tutto questo con “fierezza e atteggiamento di sfida”. Come fecero i nostri concittadini 81 anni fa” ha concluso Tomasi.

