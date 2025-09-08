Regionali Toscana, Giani “Su deroghe e listino bloccato si decide stasera”

FIRENZE (ITALPRESS) – Se nelle liste del Pd saranno inserite deroghe al fatto che ciascun rappresentante possa presentarsi solo in due elezioni regionali, o se sia previsto un listino bloccato “sarà discusso stasera” in una riunione programmata nella sede del Pd Toscana. “Sono previste nel pomeriggio tutta una serie di riunioni e quindi arriveremo in qualche modo a definire con la riunione di stasera le indicazioni proprio sulle deroghe, sui criteri delle liste, sulla rappresentanza territoriale, ma è un’espressione di vitalità”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana e ricandidato alle prossime elezioni regionali in Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento svoltosi oggi nell’ex aula magna dell’ospedale Careggi di Firenze.

Il fatto che ci siano discussioni all’interno del Pd se concedere deroghe a dei candidati, e se fare un listino bloccato, “è fisiologico-ha aggiunto Giani-. Il giorno della presentazione delle liste è sempre così e io sono contento che in realtà poi nelle proposte che vengono per le liste del centrosinistra, da quella del Pd che si sta componendo proprio oggi, a quella che è la lista che chiameremo Eugenio Giani presidente-Casa riformista, la lista che in qualche modo raccoglie le esperienze riformiste molto civiche che si legano di più alla mia figura, la lista di Avs Alleanza Verdi e Sinistra molto forte, solida, e la lista del Movimento 5 Stelle che ha portato anche tutta una serie di indicazioni programmatiche che arricchiscono l’allargamento della coalizione; per intendersi da Renzi ai 5 Stelle il campo largo si materializza con le liste in Toscana e rappresentano l’espressione di una cultura di governo fortemente progressista innovativa che guarda al futuro con personalità perché poi le idee, come dice l’antico adagio, camminano sulle gambe degli uomini”.

