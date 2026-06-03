WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tensioni ancora alte tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile cessate il fuoco tra le due parti continua a essere messo alla prova da scambi di attacchi e dichiarazioni incrociate. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia minimizzato la portata delle violazioni, sostenendo che la situazione rientra nella normale dinamica della regione e che i contatti diplomatici restano attivi. “Li abbiamo colpiti duramente”, ha affermato Trump rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se il cessate il fuoco fosse ancora in vigore nonostante le azioni militari reciproche. Il presidente ha aggiunto che, a suo avviso, nella regione mediorientale un cessate il fuoco “si ha quando si spara in modo più moderato”, lasciando intendere una lettura flessibile della tregua in corso. Nonostante le tensioni, Trump ha ribadito che i negoziati per estendere il cessate il fuoco temporaneo e riaprire un canale strutturato sui colloqui nucleari con Teheran stanno andando avanti. Il presidente ha anche ipotizzato la possibilità di raggiungere un’intesa “nel fine settimana”, una previsione che tuttavia aveva già formulato nelle scorse settimane senza che si sia ancora arrivati a un accordo definitivo. Nel frattempo, la Casa Bianca ha continuato a lavorare anche su altri dossier di politica interna e commerciale. Subito dopo l’incontro con la stampa nello Studio Ovale, il presidente ha firmato un ordine esecutivo relativo al confine tra Stati Uniti e Messico, con l’obiettivo di rafforzare il controllo sulle merci in ingresso nel Paese.

Il provvedimento, secondo quanto riferito dall’amministrazione, punta a migliorare la tracciabilità delle importazioni ai fini tariffari e a contrastare l’uso di società di comodo per l’evasione fiscale da parte di alcune aziende. Le autorità federali sostengono che la misura aumenterà la responsabilizzazione degli importatori e renderà più efficace il sistema di controllo doganale statunitense.

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