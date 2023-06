CAMPOBASSO (ITALPRESS) – Prosegue il trend in tutto il Molise per Francesco Roberti, candidato del centrodestra per la guida della Regione. Con 50 sezioni su 393 il sindaco di Termoli, il secondo grande centro per numero di abitanti, è nettamente in testa con il 62,4% dei voti, con lo sfidante Roberto Gravina fermo al 35,9%. Proprio quest’ultimo ha già formulato gli auguri al nuovo presidente della Regione Molise. “L’esito del voto è chiaro: a Francesco Roberti – ha detto – va un augurio di buon lavoro nell’esclusivo interesse dell’intera comunità molisana. Sono stati giorni intensi e per molti versi entusiasmanti, non è bastato. Abbiamo il rammarico di non essere riusciti a convincere la maggior parte dell’elettorato con la nostra proposta di rinnovamento. Il rammarico di non poter guidare direttamente il Molise verso l’orizzonte di sviluppo che abbiamo delineato in questi mesi”.

Gli auguri prima di incontrare la stampa nella sua sede elettorale. ”Tuttavia – ha ribadito Gravina – abbiamo anche la consapevolezza di aver gettato le basi per un progetto allargato e alternativo alla destra. E, soprattutto, abbiamo il dovere e la convinzione di lavorare ad una opposizione concreta e costruttiva, ma certamente netta. I numeri ci consegnano una regione disamorata della politica e questo deve far riflettere tutte le forze in campo, motivo per cui incentreremo il nostro impegno proprio sul recupero del rapporto tra politica e cittadinanza. Per farlo sarà fondamentale mantenere un contatto costante con i territori oltre che serietà e concretezza all’interno delle istituzioni. Ringrazio tutte le persone che in qualsiasi modo hanno lavorato al progetto – aggiunge Gravina – i candidati e tutte le persone che ci hanno sostenuto in queste settimane. È stato un onore – conclude – portare avanti la speranza di un Molise diverso dal passato e da domani ricominceremo a lavorare per renderlo possibile”.

