Regina “Importanti rassicurazioni Ue su ostacoli a mercato unico dell’energia”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo chiesto un mercato unico dell'energia. Riteniamo che siano importanti le rassicurazioni che ci ha dato sulla rimozione degli ostacoli per favorirlo". Lo afferma il delegato del presidente di Confindustria per l'energia, Aurelio Regina, a seguito dell'incontro con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Prosperità e la Strategia industriale, Stéphane Séjourné, al Mimit. "Abbiamo rimarcato la revisione e la potenziale sospensione degli Ets e il vicepresidente ha dato una rassicurazione importante, ha dato istruzione perché non ci siano interventi prima di una revisione complessiva", aggiunge. xb1/pc/mca1