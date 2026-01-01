LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’aeroporto internazionale di Malta ha gestito un numero record di 10 milioni di passeggeri nel 2025, il dato più alto mai registrato nel Paese.

L’aeroporto ha definito il traguardo un risultato di grande rilievo, attribuendo la performance positiva all’impegno del personale e degli stakeholder. In un post su Facebook, l’aeroporto internazionale di Maltq ha affermato che questo successo rafforza l’impegno verso ulteriori investimenti e l’eccellenza dei servizi offerti ai viaggiatori.

L’aumento del traffico passeggeri è coinciso con una forte crescita del turismo di entrata. Nel solo mese di ottobre sono arrivati a Malta 417.103 visitatori, con un incremento del 17,3% rispetto a ottobre 2024.

I turisti hanno trascorso complessivamente 2,56 milioni di notti sull’arcipelago, generando una spesa totale pari a 437,8 milioni di euro nel corso del mese.

I dati ufficiali mostrano anche un cambiamento nelle tipologie di alloggio, con le strutture in affitto che hanno rappresentato l’89,5% di tutte le notti trascorse, superando gli hotel tradizionali.

Il turismo in entrata si è mantenuto solido per i primi dieci mesi dell’anno. Tra gennaio e ottobre, Malta ha accolto circa 3,5 milioni di turisti, che hanno totalizzato 22,2 milioni di pernottamenti.

Nello stesso periodo, la spesa turistica complessiva è stata stimata in 3,47 miliardi di euro, con una spesa media di 993 euro per visitatore.

– foto Malta International Airport –

(ITALPRESS).