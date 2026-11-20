Realpolitik – Cosa vuole Vladimir Putin?

ROMA (ITALPRESS) - Putin, che non ha raggiunto i suoi obiettivi militari a Kiev, punta a ottenere il massimo al tavolo negoziale, sfruttando la maggiore disponibilità di Trump e tirando per le lunghe in attesa delle elezioni europee, in particolare quelle francesi. L’Europa, però, ha la volontà e la capacità di impedirgli di trattare solo con Washington. Nella nuova puntata di “Realpolitik”, la rubrica dell’Italpress, l’ambasciatore Giampiero Massolo analizza i possibili scenari. Le minacce di Mosca sono “armi di avvio di negoziato”, ma bisogna reggere, non bisogna lasciarsi intimorire. mrc/azn