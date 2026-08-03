Il Centcom cerca nuove opzioni per mettere pressione all’Iran, Washington rivede la strategia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Amministrazione Trump è alla ricerca di nuove leve per aumentare la pressione su Teheran dopo che settimane di operazioni militari non hanno prodotto né un accordo politico né un cambiamento della posizione iraniana sullo Stretto di Hormuz e sul programma nucleare.

È in questo contesto che, secondo un’esclusiva della CNN, un alto ufficiale della branca intelligence del Comando centrale statunitense (Centcom) ha invitato analisti militari e specialisti a proporre “nuovi modi creativi e non convenzionali per fare pressione e punire l’Iran”.

La richiesta, definita insolita perché diffusa attraverso una e-mail indirizzata a un ampio gruppo di analisti, riflette, secondo l’emittente americana, “le limitate e potenzialmente poco praticabili opzioni” oggi a disposizione di Washington.

Il portavoce di Centcom, il capitano Timothy Hawkins, ha confermato che il comando “ha una lunga tradizione di pensiero e azione innovativi” e che l’ammiraglio Brad Cooper coinvolge il personale “indipendentemente dal grado” per individuare soluzioni operative.

La CNN riferisce inoltre che il Pentagono continua a valutare possibili attacchi contro Pickaxe Mountain e altri siti nucleari iraniani, pur riconoscendo che strutture profondamente interrate difficilmente potrebbero essere neutralizzate con il solo potere aereo. Lo stesso presidente del Joint Chiefs of Staff, generale Dan Caine, aveva infatti ammesso nelle scorse settimane che “il potere aereo ha i suoi limiti”, mentre la Cia e la Dia ritengono che l’attuale campagna di bombardamenti non sia sufficiente a modificare la posizione negoziale di Teheran.

– Foto Ipa Agency –

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