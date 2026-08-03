Amazon Leo chiede autorizzazione alla FCC per realizzare costellazione di satelliti D2D

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – La strategia spaziale di Amazon compie un nuovo passo verso il mercato della connettività satellitare diretta agli smartphone. Nei giorni scorsi l’azienda ha presentato alla Federal Communications Commission (FCC) la richiesta di autorizzazione per realizzare Amazon Leo D2D, una costellazione composta da fino a 5.105 satelliti destinata a fornire servizi di voce, dati, messaggistica e comunicazioni di emergenza direttamente ai dispositivi mobili compatibili.

L’annuncio, diffuso attraverso l’account ufficiale Amazon Leo su X, arriva dopo l’accordo per l’acquisizione di Globalstar e rappresenta il primo passo regolatorio che traduce quell’operazione in un progetto industriale. Nel post, Amazon definisce il nuovo sistema “una componente centrale della propria visione di lungo termine”, con l’obiettivo di portare la connettività ad alta velocità a un numero crescente di persone e territori.

Più che il deposito della domanda alla FCC, la notizia segna la formalizzazione dell’ingresso di Amazon in uno dei segmenti più dinamici della Space Economy, quello delle reti Direct-to-Device (D2D).

La richiesta presentata all’autorità statunitense riguarda una nuova infrastruttura in orbita terrestre bassa (LEO) dedicata esclusivamente ai servizi Direct-to-Device, una tecnologia progettata per consentire agli smartphone compatibili di collegarsi direttamente ai satelliti quando la copertura delle reti cellulari terrestri non è disponibile.

Secondo la documentazione ufficiale pubblicata da Amazon, la costellazione potrà comprendere 5.105 satelliti e offrire servizi di voce, trasmissione dati, messaggistica e comunicazioni di emergenza. L’azienda indica inoltre che il dispiegamento del sistema è previsto a partire dal 2028, subordinatamente al completamento dell’iter autorizzativo.

L’iniziativa rappresenta anche il primo sviluppo operativo conseguente all’acquisizione di Globalstar. L’operazione consente infatti ad Amazon di integrare risorse spettrali e infrastrutture che costituiscono elementi essenziali per la realizzazione di servizi satellitari destinati direttamente ai dispositivi mobili.

La richiesta presentata alla FCC conferma come il Direct-to-Device stia rapidamente evolvendo da tecnologia dedicata alle comunicazioni di emergenza a piattaforma per servizi di telecomunicazione più completi. La possibilità di estendere voce, dati e messaggistica attraverso reti satellitari apre infatti nuove prospettive di integrazione tra infrastrutture spaziali e reti mobili terrestri.

Per la Space Economy, questo sviluppo evidenzia una trasformazione più ampia. Le costellazioni in orbita bassa non vengono più progettate esclusivamente per fornire accesso a Internet nelle aree remote, ma diventano parte integrante dell’ecosistema globale delle telecomunicazioni, con applicazioni rivolte sia ai consumatori sia ai servizi essenziali.

In questo scenario, Amazon Leo D2D amplia il perimetro strategico del programma Leo, affiancando ai servizi broadband una nuova infrastruttura dedicata alla connettività diretta verso smartphone compatibili. La richiesta depositata presso la FCC non equivale ancora a un’autorizzazione definitiva, ma definisce con chiarezza la dimensione industriale del progetto e conferma che il mercato Direct-to-Device rappresenta uno dei principali fronti competitivi della nuova economia spaziale.

– foto IPA Agency –

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