Il Consiglio di cooperazione del Golfo ribadisce il proprio sostegno allo Yemen

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) riafferma il proprio sostegno politico e umanitario allo Yemen in una fase ritenuta cruciale per il consolidamento della sicurezza e del processo di pace.

A Riad, il segretario generale Jasem Mohamed Albudaiwi ha ricevuto la nuova ministra degli Esteri e degli Espatriati yemenita, Afrah Abdulaziz Al Zouba, congratulandosi per il recente insediamento e ribadendo l’impegno del Consiglio a favore della stabilità del Paese. Secondo una nota del Gcc, nel corso dell’incontro sono stati esaminati gli sviluppi della situazione yemenita, le prospettive del processo di pace e le iniziative per rafforzare sicurezza e sviluppo.

Albudaiwi ha riaffermato “la posizione ferma del Gcc a sostegno di tutti gli sforzi volti a conseguire sicurezza e stabilità nella fraterna Repubblica dello Yemen”, sottolineando inoltre il “costante sostegno alle iniziative umanitarie e di soccorso destinate ad alleviare le sofferenze del popolo yemenita”, in coordinamento con i partner regionali e internazionali.

L’incontro rappresenta il primo confronto ufficiale tra il vertice del Gcc e la nuova responsabile della diplomazia di Aden dopo la nomina del 23 luglio, confermando la centralità del dossier yemenita nell’agenda politica del Consiglio e il sostegno al percorso di normalizzazione promosso dagli attori regionali.

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(ITALPRESS).