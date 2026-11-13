MILANO (ITALPRESS) – Presso Palazzo Cusani sede del Comando Militare Esercito Lombardia, è stato presentato il CalendEsercito 2027, dedicato al tema “I volti dell’Esercito”, alla presenza del Generale di C. A. Riccardo Galletta, Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, del Generale di C. A. Virgilio Pomponi, Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza e di numerose autorità civili, militari e religiose.

L’evento ha visto la partecipazione del Generale di B. Carmine Sepe che ha illustrato i contenuti dell’opera insieme al Sottufficiale di Corpo, 1° Lgt Alessandro D’Amico.

Il tema prescelto, “I volti dell’Esercito” ha l’obiettivo di raccontare la Forza Armata attraverso immagini d’impatto, colte in situazioni reali per accrescere l’autenticità e la forza emotiva del racconto visivo. È un calendario fotografico nel quale uomini e donne in uniforme sono ritratti durante attività addestrative e operative condotte tramite l’impiego di nuove tecnologie.

“Dietro ogni uniforme, ogni apparato tecnologico e ogni operazione, che si tratti di missioni internazionali di pace, di soccorso alle popolazioni colpite da calamità o del presidio delle nostre città, ci sono donne e uomini che hanno scelto di mettersi al servizio del Paese con dedizione, spirito di sacrificio e silenzioso senso del dovere – si legge in una nota -. I volti ritratti per il 2027 rappresentano l’anima autentica dell’Esercito Italiano. Sono volti segnati dalla fatica, dalla disciplina e dalla responsabilità, ma anche illuminati dall’orgoglio di indossare un’uniforme e di portare con fierezza il Tricolore. Rappresentano la continuità tra la nostra storia secolare e il futuro delle nuove generazioni”.

Il CalendEsercito 2027 realizza un percorso narrativo in un’opera editoriale nella quale la centralità dell’uomo emerge in un mondo dominato da sistemi sempre più avanzati e nel quale le nuove tecnologie rivestono un ruolo determinante. In questo contesto, il Soldato, con le sue competenze, la sua motivazione e, soprattutto, i suoi valori, resta l’arma più forte, più sicura e più efficace.

Il “volto” dell’Esercito è inteso in senso estensivo, non solo quindi primi piani di soldati, ma competenze, impieghi e contesti dove militari e tecnologie interagiscono.

Tra le molteplicità degli impieghi della Forza Armata, il CalendEsercito 2027 vuole evidenziare la prontezza operativa, la dimensione internazionale, l’integrazione fra trasformazione e tradizione e ovviamente i valori fondanti dell’Esercito.

-Foto ufficio stampa Comando Militare Esercito Lombardia-

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