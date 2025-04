ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Una modifica sul podio del ranking Fifa. La Spagna, infatti, scavalca la Francia e si porta al secondo posto della classifica mondiale per Nazionali, approfittando del ko dei transalpini contro la Croazia. In testa resta l’Argentina, mentre ai piedi del podio c’è l’Inghilterra quarta davanti al Brasile. Alle spalle dei verdeoro l’Olanda che guadagna una posizione a spese del Portogallo che scivola al settimo posto, mentre non ci sono variazioni nelle ultime tre caselle della top ten con il Belgio ottavo, l’Italia nona e la Germania decima. Guadagnano due posizioni Croazia e Marocco, rispettivamente 11esima e 12esima nazionale del mondo.

Tra le selezioni che hanno fatto registrare i migliori progressi c’è la Norvegia di Haaland, avversaria degli azzurri nelle qualificazioni ai Mondiali, che si porta al 38esimo posto guadagnando 5 posizioni. Il miglior balzo in avanti è del Myanmar, ora 162esimo con 7 posti conquistati, un dato che arriva proprio nei giorni del gravissimo terremoto che ha provocato migliaia di vittime. Il prossimo ranking Fifa sarà pubblicato il 10 luglio.

Queste le prime 10 posizioni: 1. Argentina 1886.16 punti (–) 2. Spagna 1854.64 (+1) 3. Francia 1852.71 (-1) 4. Inghilterra 1819.2 (–) 5. Brasile 1776.03 (–) 6. Olanda 1752.44 (+1) 7. Portogallo 1750.08 (-1) 8. Belgio 1735.75 (–) 9. ITALIA 1718.31 (–) 10. Germania 1716.98 (–).

