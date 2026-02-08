Rally, Basso e Fiorio tra i vincitori dei premi “Honor Club” per la stagione 2025

VICENZA (ITALPRESS) – Giandomenico Basso (piloti), Mariapaola Fiorio (piloti femminile), Matteo Fontana (Under 25), Lorenzo Granai (navigatore), Valentina Pasini (navigatori femminile), la scuderia Movisport, il team Delta Rally e Motorsport Italia come organizzatore per il Rally Roma Capitale sono i vincitori dei premi “Honor Club” per la stagione 2025 instituiti dalla rivista ItaliaRALLY attraverso il voto on line dei lettori della rivista e degli appassionati.

I premi sono stati assegnati ieri sera al Racing Meeting di Vicenza nel corso di una cerimonia che ha concluso la prima delle due giornate sulle quali si articola la manifestazione organizzata dall’ex-campione del mondo rally Miki Biasion.

Oltre ai premi dei lettori per le otto categorie, lo staff della rivista ha voluto assegnare quattro riconoscimenti speciali che sono andati a Lancia Corse HF per il ritorno alle competizioni; alla carriera per i piloti Tony Fassina e Gigi “Lucky” Battistoli, protagonisti degli anni ’70 e ’80 e ancora in attività; ed al programma Rally Dreamer TV per l’originale formula e conduzione. Su oltre 2.000 voti espressi online fra il 23 gennaio e il 6 febbraio, la percentuale più alta di preferenze è stata ottenuta da Matteo Fontana, che ha prevalso nella propria categoria con il 45,3%, precedendo Roberto Daprà (18,7%) e Giovanni Trentin (15,9%).

Nel settore riservato ai piloti, affermazione per Giandomenico Basso, capace di raccogliere il 38,4% dei consensi, davanti ad Andrea Crugnola (33,7%) e Gianandrea Pisani (7,7%). Tra le navigatrici, il maggior numero di preferenze è andato a Valentina Pasini con il 37,0%, seguita da Fabrizia Pons (28,9%) e Tania Canton (19,3%). P

er quanto riguarda la categoria femminile, successo di Maria Paola Fiorio, che ha ottenuto il 29,5%, superando Rachele Somaschini (26,2%) e Tamara Molinaro (25,6%). Nella graduatoria dedicata ai preparatori, Movisport ha fatto registrare la percentuale più elevata con il 39,2%, davanti a New Turbomark (20,7%) ed EASI (6,5%). Tra le strutture, netta affermazione per Delta Rally, che ha raccolto il 41,9% delle preferenze, precedendo Erreffe (17,1%) e FPF (13,4%). Per la categoria legata agli organizzatori, il maggior consenso è andato al Rally Roma Capitale con il 34,1%, seguito dal Rally Italia Sardegna (22,8%) e dal Rally Regione Piemonte (19,9%). Infine, tra i navigatori, successo per Lorenzo Granai, che ha ottenuto il 32,3% dei voti, davanti ad Alessandro Arnaboldi (26,0%) e Simone Scattolin (19,9%). L’Honor Club – instituito da ItaliaRALLY – si propone di ricostruire l’hall of fame dei rally in Italia.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).