Rai, Matano “A dicembre uno show speciale per festeggiare Doc”

MILANO (ITALPRESS) – Alberto Matano, ospite della terza giornata de Il Festival Dello Spettacolo, di scena al Superstudio Più di Milano, ha raccontato al vicedirettore di TV Sorrisi e Canzoni Ezio Genghini del suo prossimo appuntamento in prima serata, uno show dedicato alla serie “Doc – Nelle tue mani”: “È un’idea del Direttore del Prime Time Williams Di Liberatore, che ha pensato di festeggiare una serie di così grande successo con uno show, una serata evento. Ci saranno Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon e tutto il cast al completo per fare una festa. Ci saranno sorprese, musica, ospiti, artisti, momenti di comicità e poi vedremo anche i protagonisti in una chiave inedita. Non posso spoilerare ma sarà una serata diversa, uno show un po’ imprevedibile, meno canonico del solito. L’appuntamento è per metà dicembre”.

Matano ha anche commentato l’infortunio di Ornella Muti a Ballando con le Stelle: “Mi auguro che Ornella Muti continui a ballare, ho visto proprio nei suoi occhi un grande dispiacere, la tristezza di doversi fermare. Perché poi Ballando è un’alchimia, è una magia… ti prende talmente tanto che tu hai voglia di arrivare fino alla fine. Lei ha fatto delle cose molto speciali, secondo me. Quindi ieri sera c’era proprio questo sguardo molto triste di chi non sa se riuscirà ad andare avanti o meno. Io mi auguro che possa esserci, è comunque un grande regalo. Quest’anno è davvero un’edizione da un punto di vista dei concorrenti molto forte”.

-Foto ufficio stampa Il Festival dello Spettacolo-

(ITALPRESS).