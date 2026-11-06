Esce “Nella borsa di Anna”, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

MILANO (ITALPRESS) – Esce oggi “Nella borsa di Anna”, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari accompagnato dal videoclip ufficiale. Ballad intensa e delicata che racconta la fine di una relazione importante e tutto ciò che rimane quando una storia d’amore arriva al capolinea, il singolo anticipa “Replay”, il nuovo album della band, in uscita il 4 dicembre per Epic/Sony Music Italy.

Il videoclip, a firma Broga’s, racconta la storia d’amore dei due protagonisti attraverso un punto di vista inedito: quello dell’interno della borsa di Anna. Uno sguardo ravvicinato e originale sulla quotidianità di una ragazza, tra oggetti comuni e piccoli gesti che scandiscono le giornate, diventando il filo attraverso cui ripercorrere le tappe e l’evoluzione di una relazione. Dall’incontro iniziale, alla nascita di un amore, passando per i momenti di vita insieme e le abitudini di una coppia che condivide gli stessi spazi, il video restituisce frammenti di una storia che si costruisce e si trasforma nel tempo, lasciando emergere ciò che resta anche quando tutto sembra essere finito.

A fare capolino, tra una scena e l’altra, anche i Pinguini Tattici Nucleari, che compaiono sullo schermo del telefono custodito nella borsa. Il brano nasce da un’esperienza reale vissuta da un amico comune a tutti i componenti della band.

“Nella borsa di Anna racchiude la vicenda di due vite che prima si sono intrecciate e poi si sono slegate, come fanno tante. Il tutto, però, si delinea da una prospettiva particolare: l’interno di una borsa”, racconta Riccardo Zanotti, leader della band. “Dato che la realtà è una bestia stizzosa e irascibile, alcuni dettagli sono stati modificati, in parte come forma di rispetto e in parte per paura della bestia. In sintesi Nella Borsa di Anna cerca, in modo semplice, di raccontare una delle storie più difficili al mondo, quella delle cose che restano anche quando tutto attorno finisce”, conclude.

– Foto ufficio stampa –

(ITALPRESS).