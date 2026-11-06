Ficarra e Picone “Il nostro cinema è istintivo, raccontiamo le storie che piacciono a noi”

MILANO (ITALPRESS) – “Il nostro cinema? Istintivo e di pancia, raccontiamo le storie che innanzitutto divertono a noi. È un cinema semplice”. Lo dicono Ficarra e Picone a margine della loro ospitata al Festival dello Spettacolo, la tre giorni dedicata all’entertainment italiano in corso al Superstudio Più di Milano.

La coppia sarà al cinema dal 26 novembre con il suo nuovo film, “La notte delle fragole”. “È un film che parla d’amore, di tante dinamiche e anche e soprattutto del fatto che io sono sposato con l’ex moglie di Salvo e diciamo che Salvo non mi sopporta – dice Valentino Picone -. Abbiamo due attrici straordinarie che sono Vittoria Puccini e Anna Foglietta, c’è anche Giulia Fiume che fa un ruolo delizioso e c’è un po’ di mistero, ne vedremo delle belle”.

Ma qual è la cosa più sorprendente di questo film? “Beh, la cosa più sorprendente è che c’è ancora un altro film – aggiunge Salvo Ficarra -, quindi un’altra storia che abbiamo trovato da raccontare, questa volta con l’aiuto di Alessandro Genovesi che firma la regia, che è stato un compagno di avventure eccezionale”.

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