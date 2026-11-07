Gialappa’s Band “Al ControFestival ci sarà una grande parte musicale”

MILANO (ITALPRESS) – “Com’è nata l’idea del ControFestival? Ci hanno chiamato dicendo che a Stefano sarebbe piaciuto averci con lui. Dato che noi abbiamo già fatte due edizioni di DopoFestival, siamo stati felicissimi di questa chiamata”. Così la Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci e Marco Santin), ospiti della seconda giornata de Il Festival dello Spettacolo, nel corso dell’intervista curata dalla giornalista di TV Sorrisi e Canzoni Paolo Fiorelli. “Come ha già detto De Martino, non sarà Paola Iezzi a condurre il ControFestival, pur stimandola tanto. Non diremo chi ci sarà, possiamo dire che ci sarà una grande parte musicale. Lo possiamo dire perché è uno dei fiori all’occhiello del Gialappa’s Show rispetto a tutti i programmi comici che ci sono e che ci sono stati. Sarà orchestrata magistralmente dal maestro Vittorio Cosma”, hanno proseguito Gherarducci e Santin.

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