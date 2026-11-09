Radiologia, con l’intelligenza artificiale nuove sfide e prospettive

MILANO (ITALPRESS) - L'intelligenza artificiale sta ampliando le possibilità della radiologia, offrendo nuove opportunità per supportare il processo diagnostico, la stratificazione del rischio e le decisioni cliniche. Ma accanto alle potenzialità emergono interrogativi che riguardano il ruolo del professionista sanitario, la responsabilità nei confronti del paziente e i confini etici dell'innovazione. È da queste domande che è partito un simposio promosso da Fujifilm Healthcare Italia nell'ambito del 52° Congresso Nazionale della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica. L'incontro che si è svolto sabato 7 novembre ha messo a confronto due prospettive differenti, quella medico-scientifica del professore Francesco Sardanelli e quella teologica di don Alessandro Picchiarelli. sat/gtr