Premio Bulgarelli a Fabregas, Ulivieri “Ha portato qualcosa di nuovo”

BOLOGNA (ITALPRESS) – "Premiato Fabregas? Se lo merita. Ha portato qualcosa di nuovo nel campionato italiano, un altro modo diverso di concepire il calcio. Si è adattato, anche perché è un allenatore intelligente". Così, a margine del Premio Bulgarelli, Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, sul riconoscimento dato a Fabregas. E sull'impatto di Palladino a Bologna aggiunge: "Gli allenatori contano. È chiaro che bisogna avere i giocatori bravi, però ci vuole un allenatore che sappia capire i giocatori che ha a disposizione, che si faccia seguire, e Palladino da questo punto di vista è molto bravo". mf/glb/gtr