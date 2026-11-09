Bologna, Fenucci “Stadio? Ci stiamo lavorando”

BOLOGNA (ITALPRESS) – "Lo stadio? Stiamo lavorando sia sotto il profilo del concept architettonico sia sotto il piano economico-finanziario, dove siamo alla ricerca di partnership che ci consentano di realizzare un'opera che cambierà, trasformerà il quadrante urbano di riferimento. Purtroppo gli stadi hanno una redditività come oggetti immobiliari molto bassa, quindi non è facile attrarre investitori, ma stiamo trovando disponibilità. Quando avremo novità ve lo faremo sapere”. Lo ha detto l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, a margine del "Premio Bulgarelli". mf/glb/gtr