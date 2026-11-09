Mattarella “Pluralismo cardine della democrazia e principio fondante dell’Ue”

Mattarella “Pluralismo cardine della democrazia e principio fondante dell’Ue”

ROMA (ITALPRESS) - "Il presidio del pluralismo, cardine della democrazia che non pretende di assimilare le differenze ma sa riconoscerle e valorizzarle, è parte imprescindibile dei principi fondanti dell'Europa". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione di sindaci dei comuni nei cui territori sono presenti comunità arbereshe, insieme al presidente albanese Bajram Begaj. ads/azn (Fonte video: Quirinale)