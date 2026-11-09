Bankitalia, Caldarella “L’economia della Sicilia continua a crescere, pil a +0,6%”

PALERMO (ITALPRESS) - "Nel primo semestre del 2026 l'economia della Sicilia è cresciuta, ha continuato a crescere, potremmo dire, a ritmi che sono analoghi a quelli dello scorso anno". Lo ha sottolineato Milena Caldarella, direttore della sede di Palermo della Banca d'Italia, a margine della presentazione dei dati riguardanti l'andamento congiunturale dell'economia regionale, presso la sede del capoluogo siciliano. "Si tratta di una crescita - ha sottolineato - che, secondo l'indicatore elaborato dalla Banca d'Italia, è pari allo 0,6%, che è un indicatore valutato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ci sono segnali positivi nei vari settori dell'economia: abbiamo un'industria che cresce a misura più modesta, mentre è più sostenuta la crescita nei settori dei servizi e delle costruzioni. Poi abbiamo delle informazioni importanti che ci arrivano dalle imprese. In base al nostro sondaggio congiunturale sulle imprese dei servizi industriali e delle imprese industriali e dei servizi, noi abbiamo dei dati positivi, nel senso che le imprese che aumentano il loro fatturato prevalgono rispetto a quelle che invece ne hanno registrato un calo. Questo saldo è più ampio per le imprese di maggiore dimensione e per quanto riguarda il settore del terziario. Anche le prospettive sono positive, nel senso che, sempre le nostre imprese intervistate, circa l'80% ci dicono che si attendono di chiudere l'esercizio con un utile, anche se, naturalmente, quelli che sono i rincari previsti per quanto riguarda i costi energetici incidono su quelli che sono i margini di profitto". Sulle linee di credito: "Il credito continua a crescere, e cresce sia per le imprese che per le famiglie. Per quanto riguarda il settore produttivo, la crescita riguarda in particolare le imprese di maggiore dimensione. Per quanto riguarda le famiglie, riguarda sia i mutui che il credito al consumo". xd6/vbo/azn