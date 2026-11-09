“QUINN” premiato anche al Sulmona Film Festival

ROMA (ITALPRESS) – Tra Messico, Canada e Spagna, si arricchisce di nuove selezioni internazionali il percorso di QUINN, il cortometraggio diretto da Gianluca Mangiasciutti e Stefano Usberghi, interpretato da Costantino Seghi e Filippo De Carli e prodotto da GM Production, divisione cinema di Gruppo Matches. Dopo la selezione allo HollyShorts Film Festival di Los Angeles, il film si prepara a incontrare nuovi pubblici a novembre 2026, forte anche dei riconoscimenti ricevuti ad Alessandria e Palm Springs e sabato 7 novembre a Sulmona.

A Costantino Seghi, interprete di Quinn e proprio in queste ultime settimane uno dei volti di “Nord, sud, ovest, est – La leggendaria storia degli 883”, è infatti andato il Premio al Miglior Attore della 44ª edizione del Sulmona International Film Festival. Un riconoscimento importante che arriva dopo quello ricevuto all’Alessandria Film Festival nella stessa categoria.

Nel frattempo, ad Alessandria, I registi di Quinn sono stati premiati anche con il Premio Giuria Giovani, e al Cinema Diverse: The Palm Springs LGBTQ+ Film Festival in California con il Premio Director’ Choise. Il viaggio di Quinn e di GM Production proseguirà nel mese di novembre in Messico con l’International Queer Film Festival di Playa del Carmen, dal 5 all’11 novembre, in Canada al Montréal LGBTQ+ Film Festival, previsto dal 19 al 29 novembre, e al Barcellona Queer Film Festival, dal 23 al 29 novembre. Appuntamenti che estendono la presenza del corto nel circuito dei festival internazionali e portano il suo racconto in contesti culturali diversi, aprendo nuove occasioni di confronto sui temi dell’identità, della violenza e della ricerca di sé.

“Abbiamo scelto Quinn come prima produzione perché sentivamo l’urgenza della sua storia e credevamo nello sguardo dei suoi registi. Le nuove selezioni e i premi ricevuti ci incoraggiano a proseguire su questa strada: dare fiducia ai talenti e accompagnare opere che affrontano temi complessi senza rinunciare alla forza del racconto. È una soddisfazione che condividiamo con tutta la squadra che ha reso possibile il film”, dichiara Andrea Cicini, produttore e CEO di GM Production e Gruppo Matches.

“Sono molto felice di questo premio. Quinn è un personaggio che mi ha messo alla prova: volevo comprenderne la rabbia e la fragilità, anche nei momenti in cui sembravano più lontane da me. Il confronto con Gianluca e Stefano è stato fondamentale per trovare il modo di interpretarlo. Sapere che la mia interpretazione ha emozionato chi ha visto il film è la soddisfazione più bella”, commenta Costantino Seghi, Premio Migliore Interprete all’Alessandria Film Festival.

Al centro di Quinn c’è un giovane che, dopo aver subito una brutale aggressione, decide di rintracciare il proprio assalitore. Il desiderio di vendetta si intreccia però con un percorso di consapevolezza, nel quale trauma, identità, pregiudizio e accettazione si confrontano fino a restituire al protagonista la possibilità di ritrovare la propria voce.

Una storia che affida alla tensione narrativa e alla forza delle emozioni il compito di avvicinare lo spettatore a un’esperienza intima e dolorosa. A dare forma al mondo interiore del protagonista contribuisce la colonna sonora originale di Ginevra Nervi. La compositrice, produttrice e performer ha costruito per il film una partitura elettronica tesa e viscerale, in cui sintesi elettroniche e texture di archi evocano il trauma, la violenza vissuta e il bisogno di vendetta.

La musica diventa così parte del racconto, accompagnando ciò che il personaggio attraversa e fatica a esprimere. Prima produzione cinematografica di GM Production, Quinn rappresenta una delle opere attraverso cui la società guidata da Andrea Cicini, con il coordinamento di Cristina Borsatti, sta sviluppando il proprio impegno nel cinema indipendente: sostenere nuovi autori e storie capaci di unire ricerca narrativa e attenzione ai temi del contemporaneo.

– Foto ufficio stampa Gruppo Matches –

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