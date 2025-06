Putin “L’Iran ha il diritto di sviluppare il nucleare per un uso pacifico”

MILANO (ITALPRESS) – “L’Iran ha il diritto di sviluppare programmi per l’uso pacifico della tecnologia nucleare”. Lo ha detto in un’intervista rilasciata a Sky News Arabia, il presidente russo Vladimir Putin. “L’Iran ha ripetutamente dichiarato di non voler sviluppare armi nucleari – ha aggiunto –. Anche l’AIEA non ha indicazioni o prove che l’Iran stia sviluppando armi nucleari. L’Iran ha approvato una fatwa che proibisce il possesso di armi nucleari; questo è di grande importanza”.

“Mosca è pronta a fornire a Teheran, come negli anni precedenti, gli aiuti e il supporto necessari per lo sviluppo dell’energia nucleare a fini pacifici – conclude Putin -. La Russia si oppone alla proliferazione di armi di distruzione di massa da parte di qualsiasi Paese al mondo, Iran incluso”.

