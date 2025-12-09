Putin: “Il Donbass è territorio russo, è un fatto storico”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il Donbass è “territorio russo, questo è un fatto storico”. Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin, citato da Ria Novosti. La Russia, secondo il capo del Cremlino, ora “sta cercando di mettere fine” a una guerra cominciata con un “colpo di Stato” a Kiev, nel 2014.

La Russia è in costante contatto con gli Stati Uniti, in attesa del termine dei colloqui Usa-Ucraina sul piano di pace. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, interpellato dai giornalisti. “Siamo in attesa dell’esito di queste discussioni“, ha aggiunto.

