MINSK (BIELORUSSIA) (ITALPRESS) – “Ho un grande rispetto per il presidente in carica negli Stati Uniti. Ha fatto un percorso molto difficile, complesso e pericoloso per tornare al potere e alla Casa Bianca. Lo sappiamo bene, al punto che è sopravvissuto a un tentativo di assassinio. È un uomo coraggioso, questo è chiaro. Quello che fa nel suo Paese, per la situazione in Medio Oriente, e i suoi sforzi per la risoluzione della crisi ucraina. Noi, naturalmente, apprezziamo molto tutto questo, ne ho già parlato, voglio dirlo pubblicamente. Credo che il presidente Trump si impegni sinceramente per risolvere la questione sul fronte ucraino”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, a Minsk, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo la conclusione del vertice dell’Unione Economica Eurasiatica. “Recentemente, mi pare, ha dichiarato che si è rivelato più difficile di quanto sembrasse dall’esterno. Ebbene, è così. E anche qui non c’è niente di speciale – ha aggiunto Putin -. Una cosa è guardare dall’esterno, un’altra è immergersi nel problema. Proprio come, credo, sta accadendo anche in Medio Oriente. Anche se forse lì aveva molta esperienza ed era più coinvolto negli eventi in Medio Oriente. Ma anche lì è tutto complicato. La vita reale è sempre più complessa dell’idea che se ne ha”.

“Sono sempre aperto ai contatti, agli incontri. E so che anche il signor Trump ha parlato della possibilità di incontri. Ebbene, io, come lui, credo che tali incontri debbano essere preparati e, in base ai risultati, dobbiamo raggiungere nuove frontiere di cooperazione. Nel complesso, grazie al presidente Trump, le relazioni tra Russia e Stati Uniti stanno iniziando a raddrizzarsi in qualche modo – ha proseguito il leader del Cremlino – Non tutto è risolto nella sfera delle relazioni diplomatiche, ma comunque i primi passi sono stati fatti, e stiamo andando avanti – ha aggiunto -. Abbiamo stabilito un contatto di lavoro tra i principali dipartimenti, tra il Dipartimento di Stato e il Ministero degli Affari Esteri, tra i servizi speciali, il che è anche molto importante, perché, per esempio, un aspetto come la lotta al terrorismo è importante per noi in qualsiasi situazione”.

“Abbiamo ottime prospettive nel campo dell’interazione economica. E sappiamo che le imprese americane mostrano il desiderio, l’aspirazione e ci inviano segnali che vorrebbero tornare sul nostro mercato – ha proseguito Putin -. Noi le accoglieremo con favore. Tutto questo deve essere preparato in seguito. Ma in generale, questo incontro è del tutto possibile, e saremo lieti di prepararlo”.

IL VIDEO DELL’INTERVENTO DI VLADIMIR PUTIN

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).