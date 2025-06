Pulizia delle spiagge in Calabria, pubblicato l’avviso per l’erogazione di contributi ai Comuni costieri

CATANZARO (ITALPRESS) – A cura del Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, è stato pubblicato l’Avviso per l’erogazione di contributi ai Comuni costieri a parziale finanziamento delle spese sostenute per la pulizia delle spiagge libere per la stagione balneare 2025 e per la realizzazione di strutture in favore delle persone diversamente abili e/o con problemi motori.

Il dirigente generale dell’Uoa Valorizzazione e Promozione del patrimonio naturale, settore Promozione e Tutela della natura e del mare – Demanio marittimo, Roberto Cosentino, ha informato le Amministrazioni comunali attraverso una lettera nella quale si specificano i dettagli dell’Avviso finanziato con 450 mila euro.

I termini per la presentazione delle istanze sono di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, ovvero entro il 16.06.2025. Si potrà partecipare ad entrambe le azioni e avranno priorità i Comuni costieri dotati di Piano comunale spiaggia approvato. Per eventuali delucidazioni e chiarimenti si potrà inoltrare una richiesta all’email dedicata: [email protected].

L’Avviso è consultabile al seguente link: https://www.regione.calabria.it/legge-regionale-22-settembre-1998-n -10-come-modificata-con-legge-regionale-23-dicembre-2022-n-55-contr ibuti-ai-comuni-costieri-per-la-pulizia-delle-spiagge-destinate-all a-libera-balneazione/.

-Foto regione Calabria-

(ITALPRESS).