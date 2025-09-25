Puglia, sondaggio: Toni Matarrelli è il nome che gode della maggiore popolarità a Brindisi

BRINDISI (ITALPRESS) – Toni Matarrelli è il nome che gode della maggiore popolarità a Brindisi e provincia, poiché è noto al 45% degli intervistati, e nel contempo ha la fiducia del 71% di quanti lo conoscono. E’ quanto emerge dal sondaggio commissionato dal Circolo del Partito Democratico di Brindisi “David Sassoli” alla società di consulenza Yoodata per valutare la popolarità, la notorietà e la fiducia dei potenziali candidati nella provincia alle imminenti elezioni regionali pugliesi.

Gli altri nomi esplorati mostrano livelli di notorietà e di fiducia inferiori; Fabiano Amati è il secondo in graduatoria per notorietà (38%) ma terzo per livello di fiducia (49%), poiché è secondo per fiducia Francesco Zaccaria (54%), che ha una notorietà più limitata, e pari al 28%. La graduatoria di notorietà vede al terzo posto Luigi Caroli (33%), quindi seguono il già citato Francesco Zaccaria, Maurizio Bruno (26%), Alessandro Leoci (23%) e Mauro Vizzino (19%).

Nella città di Brindisi la graduatoria è un po’ diversa: sempre primo Toni Matarrelli (46%, e una fiducia davvero alta e pari all’82%), seguono nell’ordine Luigi Caroli (33%), Fabiano Amati (32%), Alessandro Leoci (26%), Maurizio Bruno (21%), Mauro Vizzino (20%) e Francesco Zaccaria (19%). L’analisi della notorietà per caratteri demografici evidenzia, per quasi tutti gli esponenti esplorati, la notorietà maggiore tra gli uomini rispetto alle donne, e tra giovani e adulti, rispetto ai senior.

