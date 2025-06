BARI (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha accolto le dimissioni presentate in data odierna dall’assessore Alessandro Delli Noci e pertanto ha assunto, con proprio decreto, le deleghe assessoriali in “Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche Internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili” e in “Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione ed Europei”. Le deleghe resteranno assegnate in capo al presidente della Giunta.

“Alessandro Delli Noci – scrive in una nota il governatore – mi ha comunicato la sua volontà di dimettersi da ogni carica per poter difendere se stesso, la sua famiglia e la Regione Puglia da tutte le accuse che gli sono state rivolte. Lo ringrazio per il magnifico lavoro che ha fatto aiutando l’economia pugliese a diventare la migliore d’Italia degli ultimi anni per tasso di crescita del PIL e per capacità di attrazione degli investimenti. Gli auguro di trovare al più presto un giudice che riconosca quello che tutti noi che abbiamo lavorato al suo fianco sappiamo benissimo e cioè che non ha commesso alcun reato”.

LE PAROLE DI DELLI NOCI

“Ho rassegnato irrevocabilmente le mie deleghe assessorili grazie alle quali il presidente Emiliano mi ha onorato di rappresentare in questi anni la Regione Puglia in Italia e nel mondo. Mi sono dimesso anche da consigliere regionale”. Con queste parole, poche ore dopo aver reso il proprio interrogatorio davanti al gip di Lecce Angelo Zizzari, Alessandro Delli Noci ha annunciato sui social di aver comunicato alla presidenza del consiglio regionale pugliese le proprie dimissioni dal ruolo in assise e la conseguente decadenza dal ruolo di assessore. Una scelta “dura e dolorosa”, sottolinea, imposta da fatti altrettanto “duri e dolorosi”, ovvero le accuse a suo carico legate alla presunta esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa e frode di finanziamenti pubblici con i Programmi Integrati di Agevolazione (Pia) e per le quali è stata richiesta a suo carico la misura degli arresti domiciliari. Delli Noci lascia dunque i due “ruoli che ho svolto quotidianamente con passione, impegno, serietà, con il massimo rispetto per le Istituzioni e con la responsabilità di dover e poter governare per il bene della mia comunità, della provincia che mi ha eletto e della Puglia tutta intera”.

