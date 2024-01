BARI (ITALPRESS) – Un contributo finanziario complessivo di 1.314.000 euro per una progettazione di rete che riguarderà il territorio, affiancato dall’erogazione di servizi di accompagnamento sia in termini di comunicazione, sia di animazione territoriale e formazione, con lo scopo di rendere la Puglia sempre più accessibile e attrattiva per tutti. E’ stato presentato a Bari il percorso di attuazione di Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile (C.Os.T.A.) avviato da Regione Puglia e Pugliapromozione, con un avviso pubblico che finanzierà Progetti di Rete pubblico-privati per la sperimentazione di casi pilota di turismo accessibile a tutti, indipendentemente da età, mobilità o capacità, in diverse zone del territorio regionale. A partire dal mare.

Alla conferenza stampa erano presenti, tra gli altri, gli assessori al Turismo e al Welfare Gianfranco Lopane e Rosa Barone e la manager di Pugliapromozione e coordinatrice del progetto Nica Mastronardi.

“Vogliamo scrivere – ha spiegato Lopane – una Puglia che sia ancora più inclusiva, aperta, che racconti esperienze che ci mettano al centro dell’offerta turistica e sociale e che possa rappresentare davvero una pagina bella di turismo, di accoglienza, di socialità. Queste risorse e questa progettualità permetteranno di tenere insieme territori, enti del terzo settore, operatori turistici e darà la possibilità di far venir fuori esperienze sia sulla costa, sia nell’entroterra con un’attenzione sempre più importante ai temi dell’accoglienza, con un rapporto sempre più bilanciato tra residenti temporanei e pugliesi. Questo è un progetto a cui abbiamo tenuto particolarmente e va sottolineata anche la grande collaborazione tra i due assessorati e con l’agenzia Pugliapromozione. Ci aspettiamo dei risultati significativi per una Puglia che è davvero alla portata di tutti”.

“Ho apprezzato – ha aggiunto Barone – la grande partecipazione e il grande entusiasmo colti sia da parte degli amministratori locali, sia da tutto il terzo settore per poter essere parte attiva rispetto a un progetto che andrà a interessare tutta la Puglia, specialmente le coste, e renderà la nostra Regione molto più inclusiva, più accessibile, quindi ancora più attrattiva. Prenderanno vita tanti progetti sperimentali su tutta la nostra regione, che in maniera strategica daranno il la ad alcune reti che prevederanno amministrazioni locali, terzo settore e operatori turistici con a capo il terzo settore. Da queste reti nasceranno a loro volta comunità accessibili. E’ un modo strategico e innovativo di vedere la regione”.

“Oggi – ha concluso Mastronardi – è l’inizio di un nuovo viaggio. Come Pugliapromozione siamo davvero in piena collaborazione con la Regione Puglia per sostenere la progettazione di rete. Pubblicheremo l’avviso nei prossimi giorni, stiamo dando spazio agli operatori del terzo settore, agli operatori turistici, agli enti locali, ai comuni prevalentemente costieri ma è un avviso rivolto anche alla progettazione di rete che viene anche dalle aree interne come valorizzazione nell’ambito del piano strategico del turismo. i servizi sui quali vorremmo intervenire sono legati soprattutto alle esperienze di viaggio per persone con disabilità, vorremmo accoglierle a 360 gradi, soprattutto perchè stiamo promuovendo il diritto alla felicità per tutti, questo è il nostro filo conduttore”.

