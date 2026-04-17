Pubblico impiego, nasce la Uil Fp Roma e Lazio

ROMA (ITALPRESS) – “Insieme verso il futuro”. È questo il titolo scelto per il primo congresso della Uil Fp Roma e Lazio, l’organizzazione sindacale che si occupa della tutela e della valorizzazione dei lavoratori della funzione pubblica. Il congresso è in programma sabato 18 aprile dalle ore 10 presso l’Hotel Aurelia Antica in via degli Aldobrandeschi 223 a Roma. Un appuntamento dal duplice valore. Durante la giornata si terrà l’elezione del nuovo segretario della Uil Fp Roma e Lazio ma anche l’attesa fusione tra Uil Fpl, l’organizzazione sindacale della funzione pubblica locale, e la Uilpa legata alla pubblica amministrazione.

Un’unione storica dalla quale nascerà la più grande federazione a livello regionale della Uil: un punto di riferimento per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che a Roma e nel Lazio rappresenterà oltre 25mila lavoratori. Dai dipendenti dei ministeri a quelli degli enti locali, passando per sanità pubblica e privata, terzo settore, agenzie ed enti previdenziali.

“Lo scopo è quello di rafforzare l’azione sindacale nel pubblico impiego per la tutela, la valorizzazione e la crescita professionale dei dipendenti della pubblica amministrazione affinché, allo stesso tempo, si possano garantire a tutti i cittadini e le cittadine servizi puntuali ed efficienti. In contrasto con la deriva dei servizi pubblici, la loro esternalizzazione” spiegano dalla nascente Uil Fp.

Al congresso prenderanno parte 400 delegate e delegati provenienti da tutto il Lazio che eleggeranno il nuovo segretario regionale a cui sarà affidato il compito di guidare e rappresentare l’organizzazione sindacale, indirizzandone l’azione nei tavoli istituzionali a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, dei servizi pubblici che svolgono. In apertura di congresso sono previsti i saluti istituzionali dagli amministratori di Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana e Camera di Commercio.

Presenti l’assessore al bilancio, agricoltura e sovranità alimentare, parchi e foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini. L’assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli. L’assessore alla mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. Il consigliere regionale, Antonello Aurigemma. Il presidente della commissione lavori pubblici di Roma Capitale, Antonio Stampete. L’assessore all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. La presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli. Il comandante del Corpo di Polizia Metropolitana, Marco Cardilli. Il segretario generale della Città Metropolitana di Roma, Paolo Caracciolo. Pietro Abate, segretario generale della Camera di Commercio di Roma.

-Foto IPA Agency-

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