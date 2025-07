EAST RUTHERFORD (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un Paris Saint-Germain straripante si impone per 4-0 contro il Real Madrid e stacca il pass per la finalissima del Mondiale per Club, dove sfiderà il Chelsea domenica.

Sono una doppietta di Fabian Ruiz e le reti di Dembelé e Ramos a decidere la gara. Il primo squillo è dei campioni d’Europa in carica, con Courtois che al 4′ ferma un sinistro a giro di Fabian Ruiz. Pochi istanti dopo, il portiere belga compie un miracolo su una conclusione a botta sicura di Dembelé su assist dalla destra di Hakimi. Il gol è nell’aria e arriva già al 6′. Asencio si addormenta colpevolmente in area, Dembélé si inserisce e viene atterrato da Courtois, ma l’arbitro concede il vantaggio per consentire a Fabian Ruiz di siglare l’1-0 a porta vuota. Tre minuti dopo, è Rüdiger a lisciare clamorosamente un pallone da ultimo uomo concedendo il campo aperto a Dembelé, il quale approfitta del regalo e trafigge Courtois per il 2-0 dopo soli 9 minuti

Il dominio francese prosegue e al 24′ arriva il tris. Hakimi si infila tra le maglie di una difesa troppo alta e viene servito da Dembélé sulla corsa, prima di mettere al centro per Fabian Ruiz, il quale controlla con il sinistro e supera Courtois, firmando la prima doppietta personale con la casacca parigina. Al 40′, Kvaratskhelia sfiora il poker quando non riesce a dare il giro giusto alla palla, calciando fuori con il destro da ottima posizione. In pieno recupero, Dembelé, dopo aver fintato un cross, prova a sorprendere Courtois con un sinistro dalla lunghissima distanza, ma il portiere alza in corner.

La prima frazione si chiude sul 3-0. Dopo nemmeno tre minuti della ripresa, Doué va a segno ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 19′, Xabi Alonso mette in campo Modric, per quella che di fatto è la sua ultima partita in maglia bianca, e Militao, fuori da 9 mesi per la rottura del legamento crociato. Il tecnico spagnolo concede minutaggio anche a Carvajal, fuori pure lui da ottobre in seguito a un grave infortunio al ginocchio. Il poker finale arriva al 43′. Hakimi fugge sulla destra e serve al centro Barcola, che fornisce un assist al centro per Ramos, il quale non sbaglia da due passi chiudendo i conti. Il risultato non cambierà più. Gli uomini di Luis Enrique possono così festeggiare l’accesso alla finale di domenica sera, dove se la vedranno con il Chelsea per la conquista del titolo.

IL TABELLINO

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma 6; Hakimi 7, Marquinhos 7, Beraldo 6.5, Mendes 7.5 (34′ st Lee sv); Neves 7, Vitinha 7, Ruiz 8 (21′ st Zaire-Emery sv); Doué 7 (21′ st Mayulu 6), Dembelé 7.5 (14′ st Ramos 7), Kvaratskhelia 7 (14′ st Barcola 6.5). In panchina: Safonov, Tenas, Kamara, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique 7.5

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6.5; Valverde 5.5, Asencio 4 (19′ st Militao 6), Rudiger 4, F. Garcia 5; Guler 5 (38′ st Vazquez sv), Tchouameni 5, Bellingham 5 (19′ st Modric 6); G. Garcia 5 (26′ st Carvajal sv), Mbappé 5, Vinicius 4.5 (19′ st Diaz 6). In panchina: Lunin, Martin, Ramon, Munoz, Enriquez, Camavinga, Ceballos, Rodrygo. Allenatore: Xabi Alonso 4.5

ARBITRO: Marciniak (Polonia) 6.5

RETI: 6′ pt Fabian Ruiz, 9′ pt Dembelé, 24′ Fabian Ruiz, 43′ st Ramos.

NOTE: cielo sereno; terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Tchouameni, Joao Neves, Carvajal. Angoli: 6-3 per il Real Madrid. Recupero: 3′; 0′.

