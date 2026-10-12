ROMA (ITALPRESS) – Un protocollo volto a garantire che la storia dell’immigrazione italiana in America venga insegnata nelle scuole italiane è stato firmato oggi dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e dal presidente della National Italian American Foundation (Niaf), Robert Allegrini, presso la sede del dicastero. “E’ un protocollo particolarmente significativo perché vuol dire ricordare il coraggio, la laboriosità, la resilienza di milioni di nostri connazionali che hanno lasciato il nostro Paese ed hanno costruito una grande nazione, hanno contribuito a far crescere una grande democrazia e oggi nel giorno della scoperta dell’America, 12 ottobre 1492, noi celebriamo anche un grande italiano, Cristoforo Colombo, celebriamo anche i valori occidentali e l’amicizia tra i nostri popoli e le nostre nazioni”, afferma il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Gli emigrati italiani hanno rappresentato per tanti anni un legame straordinario e oggi, fra l’altro, non possiamo dimenticare che anche grazie a loro e agli USA – osserva – l’Europa e l’Italia sono nazioni libere”.

Il presidente della Niaf, Robert Allegrini, spiega che per “tutti gli italoamericani questo protocollo è molto importante perché credo che la storia dell’immigrazione di più di 4 milioni di italiani è una storia che tutti devono sapere. Si tratta di una storia di coraggio, di sacrificio, di tanti valori occidentali, una storia di cui tutti gli italiani devono essere molto orgogliosi perché gli italoamericani hanno avuto molto successo negli USA, hanno contribuito a rendere un Paese più ricco con la loro presenza – prosegue -. Negli Stati Uniti tutti vogliono vivere nel modo italiano”. Quella degli emigrati italiani “è una storia molto importante”.

– foto xb1/Italpress –

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