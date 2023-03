Programmazione Fondi Ue Puglia, Barone “Supporteremo le famiglie”

'L'idea è quella di andare nel solco della continuità perché sono tante le misure che abbiamo messo in atto in quest'ultimo settennato, quindi ci teniamo che vengano non solo confermate, ma anche rafforzate e innovate rispetto a quelli che sono i nuovi bisogni, le nuove esigenze e le nuove fragilità". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, presentando la programmazione regionale dei fondi UE Fesr e Fse+ 2021-2027. xa2/pc/mrv