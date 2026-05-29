Schieppati “TAP strategico per la sicurezza degli approvvigionamenti”

LECCE (ITALPRESS) - “Siamo andati in esercizio nel novembre del 2020 e abbiamo trasportato ad oggi 58 miliardi di metri cubi, per l'Italia circa 48. Rappresentiamo una contributo importante per la sicurezza degli approvvigionamenti dell'Italia e negli ultimi quattro anni abbiamo trasportato quasi sempre 10 miliardi di metri cubi. La capacità attuale è stata ulteriormente implementata con un primo livello di espansione con un progetto in Grecia, per cui abbiamo dato un ulteriore 1,2 miliardi di metri cubi per ora. TAP ha la potenzialità di arrivare a oltre 20 miliardi con un processo regolato che si chiama Market test”. Lo afferma Luca Schieppati, MD e Country Representative TAP, in occasione del Festival dell’Energia in corso a Lecce. xb1/fsc/gtr