Contrasto alla povertà, la Regione Emilia Romagna finanzia 8 progetti

BOLOGNA (ITALPRESS) – Prevenire il sovraindebitamento, aiutare chi è già in difficoltà a trovare una via d’uscita e accompagnare le persone verso la composizione della crisi. Con questi obiettivi la Regione Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria finale del bando per progetti di prevenzione, contrasto e composizione delle crisi da sovraindebitamento, finanziato con 450mila euro nell’ambito della legge regionale 28/2019.

Le risorse, per il biennio 2026-2027, andranno a 8 progetti selezionati tra le 13 domande arrivate, e mira a strutturare una rete di protezione omogenea su tutto il territorio per evitare che situazioni di povertà temporanea o persistente si trasformino in crisi finanziarie croniche, ed esclusione sociale e rischio di caduta in forme di usura.

“Davanti ai debiti nessuno deve sentirsi solo– dichiara l’assessora regionale alla Legalità e al Contrasto della povertà, Elena Mazzoni-. Con questo bando la Regione si attiva concretamente, con ascolto e vicinanza per prevenire le difficoltà e aiutare le famiglie a ricominciare. Abbiamo scelto progetti radicati nei territori, capaci di fare rete tra Comuni, associazioni e Terzo settore, OCC accreditati e Ordini professionali che garantiscono competenza e professionalità per accompagnare le persone nelle procedure di esdebitazione. È anche così che la legalità diventa concreta: come protezione, vicinanza e opportunità di ripartenza”.

-Foto Regione Emilia Romagna-

(ITALPRESS).