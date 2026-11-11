Riorganizzazione agenzie, dal 2027 oltre 1.000 dipendenti in Regione

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato il progetto di legge di riorganizzazione per le politiche del lavoro e il diritto allo studio. Dal 1° gennaio 2027, gli 822 dipendenti dell’Agenzia regionale per il lavoro e i 274 dell’Azienda ER-Go diventeranno a tutti gli effetti dipendenti della Regione, portando la pianta organica dell’Ente a oltre 4.900 unità. Il provvedimento, che passa ora all’esame dell’Assemblea legislativa, garantisce la continuità dei rapporti di lavoro, il mantenimento dei diritti acquisiti e l’incremento di 3,5 milioni di euro per il fondo del salario accessorio 2027.

Le funzioni dell’Agenzia del Lavoro verranno assorbite da una nuova Direzione generale regionale — mantenendo il marchio per la rete dei Centri per l’impiego —, mentre ER-Go conserverà la forma di Azienda per garantire autonomia operativa nei servizi universitari. Dal 2027/28 si prevede inoltre una revisione per fasce Isee della tassa regionale sul diritto allo studio. “Con questo testo completiamo la riorganizzazione regionale valorizzando le persone, garantendo parità di trattamento e opportunità di crescita professionale”, sottolinea l’assessore al Personale Davide Baruffi. Per l’assessore al Lavoro Giovanni Paglia, la svolta assicura “un presidio unitario nella programmazione delle politiche del lavoro, mantenendo al contempo l’autonomia gestionale per il diritto allo studio”.

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