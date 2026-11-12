PIACENZA (ITALPRESS) – Arrivano educatori di strada, attività sportive, street tutor, nuove telecamere e un’area multisport nel Giardino di via Grandi grazie al progetto “Mizar”, al centro di un Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Piacenza. L’iniziativa prevede un investimento complessivo di 335.250 euro – di cui 267mila finanziati dalla Regione e la restante parte dal Comune – e si concentra nel quadrante sud-est della città, tra viale Dante, via Negri, via Nasolini e via Grandi.

Il piano punta sulla prevenzione sociale e sulla vivibilità urbana. Tra le azioni previste figurano la presenza di educatori di strada per intercettare il disagio giovanile, attività di aggregazione sportiva e il rafforzamento degli street tutor nelle zone della movida con funzioni di mediazione. Sotto il profilo tecnologico, il progetto comprende l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza nei punti strategici, tra cui i giardini di via Grandi e l’area della nuova biblioteca di viale Dante.

A ciò si aggiunge la riqualificazione del Giardino di via Grandi, che vedrà la sistemazione delle aree verdi, il rifacimento degli arredi e dei servizi igienici – resi accessibili anche alle persone con disabilità – e la trasformazione dell’anfiteatro centrale in uno spazio multisport per calcio e basket. Come sottolineato dal presidente della Regione Michele de Pascale e dalla sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, l’intervento unisce il lavoro educativo e sociale al presidio del territorio e alla cura degli spazi pubblici per rispondere alla domanda di sicurezza della comunità.

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