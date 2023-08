PALERMO (ITALPRESS) – “C’è stata una risposta straordinaria nei soccorsi da parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco: hanno dimostrato ancora una volta professionalità coraggio e pianificazione per dare risposte efficienti in uno scenario drammatico”. A evidenziarlo è il sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco a margine della visita al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo. “Il governo ha deciso di potenziare le pene per chi attenta alla vita della natura, dei cittadini e delle imprese aumentando le pene per gli incendi dolosi – aggiunge Prisco -. In questi mesi inoltre abbiamo riservato un’attenzione importante al Corpo nazionale potenziandone di circa 1.800 unità l’organico e abbiamo investito in modo significativo sul parco mezzi per renderli più sicuri; i prossimi investimenti dovrebbero invece coinvolgere le sedi”.

“Il governo è al lavoro per implementare gli organici dei Vigili del Fuoco: è già stato effettuato un potenziamento che non si verificava da diversi anni, ma è chiara la necessità di potenziare ulteriormente la Sicilia per garantire un’autonomia di intervento almeno nelle prime ore degli incendi”, sottolinea Prisco, rispondendo ai giornalisti sulla sollecitazione dei sindacati a colmare l’assenza di 400 unità dei Vigili del Fuoco in Sicilia. “La cooperazione con la Regione per la lotta agli incendi, con l’intervento di oltre cento squadre, è la dimostrazione che l’autonomia di intervento esiste già – continua Prisco -. I cittadini siciliani sono al sicuro, ma si può fare meglio: c’è l’intenzione di mandare ancora più uomini e mezzi. Il viaggio delle squadre dei Vigili del Fuoco per arrivare qui è stato molto complesso, ma la risposta è stata assolutamente efficiente”.

“Una mattinata proficua con il deputato Carolina Varchi, il senatore Raoul Russo, il sottosegretario di Stato con delega al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Emanuele Prisco e il capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico e Prefetto Laura Lega”, commenta in una nota Giusi Savarino, deputato regionale FdI, che aggiunge: “Abbiamo avuto modo di confrontarci presso la sede del Comando regionale dei Vigili del fuoco sulle misure necessarie per una gestione più efficace dell’emergenza incendi. Implementate le forze umane e i mezzi destinati alla Sicilia così da renderla sempre più autonoma nel contenimento degli incendi. Questa, insieme alle azioni di repressione contro i piromani già portate avanti, è la strada maestra per arginare definitivamente il fenomeno. Buone notizie anche per la Provincia di Agrigento: prosegue l’esperienza della postazione operativa di Cammarata, mentre a Lampedusa viene prorogata la struttura emergenziale dei Vigili del fuoco”.

