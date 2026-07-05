Palermo, spari contro bar nel quartiere Zen: la Polizia indaga sull’accaduto

PALERMO (ITALPRESS) – Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro il Bar Chéri, nel quartiere Zen, a Palermo. Danneggiate le vetrate dell’esercizio commerciale, bersaglio nei giorni scorsi di altre intimidazioni. Sembra che siano stati esplosi colpi di kalashnikov. Indaga la Polizia di Stato. Si tratta del terzo attentato contro il bar.
-Foto di repertorio Polizia di Stato-
(ITALPRESS).
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